Виявляється, що у роботодавця є деякі законні причини затримати виплату зарплати

Гаманець з грошима. Ілюстративне фото: УНІАН

Законодавство України передбачає обов'язкову виплату заробітної плати працівникам не рідше двох разів на місяць. Однак, у зв'язку з умовами воєнного стану, можуть виникнути ситуації, коли роботодавець стикається з об'єктивними перешкодами для своєчасної виплати зарплати.

Про це пише портал Kadroland.

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Згідно зі статтею 10 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавець зобов'язаний вжити всіх можливих заходів для забезпечення своєчасної виплати працівникам їхньої заробітної плати.

Важливо зазначити, що відповідальність роботодавця знімається, якщо він зможе довести, що порушення строків виплати зарплати сталося внаслідок ведення бойових дій або інших непереборних обставин.

При цьому, важливим чинником є спосіб здійснення виплат. Використання банківських установ для перерахування коштів значно зменшує ризик невиплати зарплати порівняно з готівковими розрахунками в касі підприємства. Тому якщо виплата здійснюється через установи банків, то об’єктивних підстав для невиплати заробітної плати набагато менше.

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