Оказывается, что у работодателя есть некоторые законные причины задержать выплату зарплаты

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: УНИАН

Законодательство Украины предусматривает обязательную выплату заработной платы работникам не реже двух раз в месяц. Однако, в связи с условиями военного положения, могут возникнуть ситуации, когда работодатель сталкивается с объективными препятствиями для своевременной выплаты зарплаты.

Об этом пишет портал Kadroland.

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Согласно статье 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель обязан принять все возможные меры для обеспечения своевременной выплаты работникам их заработной платы.

Важно отметить, что ответственность работодателя снимается, если он сможет доказать, что нарушение сроков выплаты зарплаты произошло вследствие ведения боевых действий или других непреодолимых обстоятельств.

При этом, важным фактором является способ осуществления выплат. Использование банковских учреждений для перечисления средств значительно уменьшает риск невыплаты зарплаты по сравнению с наличными расчетами в кассе предприятия. Поэтому если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы гораздо меньше.

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