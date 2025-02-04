Надбавки для військовослужбовців - щомісячні надбавки у ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Громадяни, які служать в українській армії, можуть отримувати цілих вісім щомісячних надбавок. Це, зокрема, надбавки за особливості служби, кваліфікаційні категорії та спортивні звання.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові види грошового забезпечення

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на цілу низку щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

До цих видів входять:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати;

винагороди;

премії.

Усі види надбавок для військових

Найбільше серед додаткових виплат нараховується надбавок. Законодавство визначає відразу вісім щомісячних надбавок, які можуть отримувати українські військові.

Йдеться про надбавки за:

особливості проходження служби;

службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил;

кваліфікацію;

кваліфікаційну категорію;

виконання функцій державного експерта з питань таємниць;

роботу в умовах режимних обмежень;

безперервний стаж на шифрувальній роботі;

почесні та спортивні звання.

Нагадаємо, ми раніше писали про три основні види виплат, які отримують військовослужбовці ЗСУ.

Також ми повідомляли про чотири види одноразової допомоги для воїнів Збройних сил України.