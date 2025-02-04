Надбавки для військовослужбовців - щомісячні надбавки у ЗСУ

Вісім щомісячних надбавок для воїнів ЗСУ — що відомо
Громадяни, які служать в українській армії, можуть отримувати цілих вісім щомісячних надбавок. Це, зокрема, надбавки за особливості служби, кваліфікаційні категорії та спортивні звання.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткові види грошового забезпечення
Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на цілу низку щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.
До цих видів входять:
- підвищення посадового окладу;
- надбавки;
- доплати;
- винагороди;
- премії.
Усі види надбавок для військових
Найбільше серед додаткових виплат нараховується надбавок. Законодавство визначає відразу вісім щомісячних надбавок, які можуть отримувати українські військові.
Йдеться про надбавки за:
- особливості проходження служби;
- службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил;
- кваліфікацію;
- кваліфікаційну категорію;
- виконання функцій державного експерта з питань таємниць;
- роботу в умовах режимних обмежень;
- безперервний стаж на шифрувальній роботі;
- почесні та спортивні звання.
Нагадаємо, ми раніше писали про три основні види виплат, які отримують військовослужбовці ЗСУ.
Також ми повідомляли про чотири види одноразової допомоги для воїнів Збройних сил України.
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