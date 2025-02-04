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Восемь ежемесячных надбавок для воинов ВСУ — что известно

4 февраля 2025 05:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Надбавки для военнослужащих - ежемесячные надбавки в ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане, которые служат в украинской армии, могут получать целых восемь ежемесячных надбавок. Это, в частности, надбавки за особенности службы, квалификационные категории и спортивные звания.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные виды денежного обеспечения

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на целый ряд ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

К этим видам относят:

  • повышение должностного оклада;
  • надбавки;
  • доплаты;
  • вознаграждения;
  • премии.

Все виды надбавок для военных

Больше всего среди дополнительных выплат начисляется надбавок. Законодательство определяет сразу восемь ежемесячных надбавок, которые могут получать украинские военные.

Речь идет о надбавках за:

  • особенности прохождения службы;
  • службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил;
  • квалификацию;
  • квалификационную категорию;
  • выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
  • работу в условиях режимных ограничений;
  • непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • почетные и спортивные звания.

Напомним, мы ранее писали о трех основных видах выплат, которые получают военнослужащие ВСУ.

Также мы сообщали о четырех видах единовременного пособия для воинов Во оруженных сил Украины.

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