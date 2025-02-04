Надбавки для военнослужащих - ежемесячные надбавки в ВСУ

Восемь ежемесячных надбавок для воинов ВСУ — что известно
Граждане, которые служат в украинской армии, могут получать целых восемь ежемесячных надбавок. Это, в частности, надбавки за особенности службы, квалификационные категории и спортивные звания.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные виды денежного обеспечения
Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на целый ряд ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.
К этим видам относят:
- повышение должностного оклада;
- надбавки;
- доплаты;
- вознаграждения;
- премии.
Все виды надбавок для военных
Больше всего среди дополнительных выплат начисляется надбавок. Законодательство определяет сразу восемь ежемесячных надбавок, которые могут получать украинские военные.
Речь идет о надбавках за:
- особенности прохождения службы;
- службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил;
- квалификацию;
- квалификационную категорию;
- выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
- работу в условиях режимных ограничений;
- непрерывный стаж на шифровальной работе;
- почетные и спортивные звания.
Напомним, мы ранее писали о трех основных видах выплат, которые получают военнослужащие ВСУ.
Также мы сообщали о четырех видах единовременного пособия для воинов Во оруженных сил Украины.
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