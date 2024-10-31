Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ arrow

Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

31 жовтня 2024 13:29
Галина Шподарева - редактор
Відома українська компанія Балістика не отримала дозвіл на бронювання
Спорядження виробництва підприємства "Балістика". Фото: Балістика/ Facebook
Галина Шподарева - редактор

В українському підприємстві "Балістика", що виготовляє захисне спорядження для військових, заявив, що компанія не отримала права на бронювання співробітників. У Міноборони заявили, що підприємство не має ознак критично важливого підприємства. 

Про це повідомив засновник компанії "Балістика" Олександр Довгий в Facebook. 

Читайте також:
Допис засновника "Балістики"
Допис засновника "Балістики". Фото: скриншот

Працівники "Балістики" залишилися без бронювання

Засновник компанії "Балістика", яка виготовляє військову амуніцію, бронежилети, плитоноски, рюкзаки та інше спорядження, Олександр Довгий повідомив, що підприємство, продукцією якого користуються сотні тисяч захисників, не має підтримки, тоді як працівники "вторинних галузей — тарологи, сушисти та інші — отримують бронювання без особливих перешкод".

Олександр Довгий зазначив, що служить у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Також на захист країни стали два топменеджери компанії, а нещодавно отримав повістку ще один працівник.

За словами засновника "Балістики", компанія чекає на рішення про бронювання від Міноборони понад з 24 червня, тоді як згідно із законодавством відповідь має бути надана протягом 10 днів. За його словами підприємця, "Балістика" відповідає всім критеріям бронювання.

"Ми не тільки виробляємо спорядження для військових, а й активно допомагаємо Силам оборони. Наша допомога вже становить близько 80 мільйонів гривень. У нас працює понад 100 співробітників, середня зарплата на підприємстві більш ніж у 1,5 раза перевищує середню по Україні та ми регулярно платимо податки. Тільки за дев’ять місяців 2024 року до бюджету було перераховано 55 мільйонів гривень податків і зборів", — заявив Довгий.

Допис засновника "Балістики" Олександра Довгого
Допис засновника "Балістики" Олександра Довгого. Фото: скриншот

Відповідь Міноборони

Тим часом комісія Міноборони не знайшла підстав для того, щоб надати право виробнику спорядження для війська "Балістика" бронювати робітників.

Про це повідомляє "Економічна Правда" із посиланням на відповідь Міноборони на запит видання. 

"Згідно з чинним порядком, статус критично важливого підприємства, що надає право бронювання працівників, визначається критеріями, затвердженими постановами Кабінету міністрів України. Станом на сьогодні ТОВ "Балістика" такого статусу не має, про що Міноборони надало офіційну відповідь на запити представників компанії", — йдеться в повідомленні.

Основні причини відмови — відсутність державного контракту з Міноборони або ДОТ, погодження на держзамовлення в ролі співвиконавця, а також відсутність відповідних клопотань від представників ЗСУ. Крім того, підприємство не перебуває в управлінні Міністерства оборони.

Водночас у Міністерстві оборони заявили, що "високо цінують внесок, який приватні оборонні підприємства роблять для захисту держави".

Нагадаємо, щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв

Також Новини.LIVE писали, що попри призупинення процесу бронювання від мобілізації частина військовозобов’язаних громадян отримає автоматичне продовження броні. Йдеться про тих, хто був заброньований ще до 7 травня 2024 року.

Міноборони мобілізація економіка бронювання ЗСУ оборонна сфера

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

13:29 Найменша квартира в Одесі — яка ціна

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

13:29 Найменша квартира в Одесі — яка ціна

13:27 Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні