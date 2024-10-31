Відома українська компанія Балістика не отримала дозвіл на бронювання

Спорядження виробництва підприємства "Балістика". Фото: Балістика/ Facebook

В українському підприємстві "Балістика", що виготовляє захисне спорядження для військових, заявив, що компанія не отримала права на бронювання співробітників. У Міноборони заявили, що підприємство не має ознак критично важливого підприємства.

Про це повідомив засновник компанії "Балістика" Олександр Довгий в Facebook.

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Допис засновника "Балістики". Фото: скриншот

Працівники "Балістики" залишилися без бронювання

Засновник компанії "Балістика", яка виготовляє військову амуніцію, бронежилети, плитоноски, рюкзаки та інше спорядження, Олександр Довгий повідомив, що підприємство, продукцією якого користуються сотні тисяч захисників, не має підтримки, тоді як працівники "вторинних галузей — тарологи, сушисти та інші — отримують бронювання без особливих перешкод".

Олександр Довгий зазначив, що служить у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Також на захист країни стали два топменеджери компанії, а нещодавно отримав повістку ще один працівник.

За словами засновника "Балістики", компанія чекає на рішення про бронювання від Міноборони понад з 24 червня, тоді як згідно із законодавством відповідь має бути надана протягом 10 днів. За його словами підприємця, "Балістика" відповідає всім критеріям бронювання.

"Ми не тільки виробляємо спорядження для військових, а й активно допомагаємо Силам оборони. Наша допомога вже становить близько 80 мільйонів гривень. У нас працює понад 100 співробітників, середня зарплата на підприємстві більш ніж у 1,5 раза перевищує середню по Україні та ми регулярно платимо податки. Тільки за дев’ять місяців 2024 року до бюджету було перераховано 55 мільйонів гривень податків і зборів", — заявив Довгий.

Допис засновника "Балістики" Олександра Довгого. Фото: скриншот

Відповідь Міноборони

Тим часом комісія Міноборони не знайшла підстав для того, щоб надати право виробнику спорядження для війська "Балістика" бронювати робітників.

Про це повідомляє "Економічна Правда" із посиланням на відповідь Міноборони на запит видання.

"Згідно з чинним порядком, статус критично важливого підприємства, що надає право бронювання працівників, визначається критеріями, затвердженими постановами Кабінету міністрів України. Станом на сьогодні ТОВ "Балістика" такого статусу не має, про що Міноборони надало офіційну відповідь на запити представників компанії", — йдеться в повідомленні.

Основні причини відмови — відсутність державного контракту з Міноборони або ДОТ, погодження на держзамовлення в ролі співвиконавця, а також відсутність відповідних клопотань від представників ЗСУ. Крім того, підприємство не перебуває в управлінні Міністерства оборони.

Водночас у Міністерстві оборони заявили, що "високо цінують внесок, який приватні оборонні підприємства роблять для захисту держави".

Нагадаємо, щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв.

Також Новини.LIVE писали, що попри призупинення процесу бронювання від мобілізації частина військовозобов’язаних громадян отримає автоматичне продовження броні. Йдеться про тих, хто був заброньований ще до 7 травня 2024 року.