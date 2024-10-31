Известная украинская компания Баллистика не получила разрешение на бронирование

Снаряжение производства предприятия "Баллистика". Фото: Баллистика/Facebook

В украинском предприятии "Балистика", производящем защитное снаряжение для военных, заявили, что компания не получила права на бронирование сотрудников. В Минобороны заявили, что у предприятия нет признаков критически важного предприятия.

Об этом сообщил основатель компании "Балистика" Александр Довгий в Facebook.

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Сообщение основателя "Балистики". Фото: скриншот

Работники "Балистики" остались без бронирования

Основатель компании "Баллистика", которая производит военную амуницию, бронежилеты, плитоноски, рюкзаки и другое снаряжение, Александр Довгий сообщил, что предприятие, продукцией которого пользуются сотни тысяч защитников, не имеет поддержки, тогда как работники "вторичных отраслей — тарологи, сушисты и другие — получают бронирование без особых препятствий".

Александр Довгий отметил, что служит в ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Также на защиту страны стали два топ-менеджера компании, а недавно получил повестку еще один работник.

По словам основателя "Балистики", компания ждет решения о бронировании от Минобороны с 24 июня, тогда как, согласно законодательству, ответ должен быть предоставлен в течение 10 дней. По словам предпринимателя, "Баллистика" соответствует всем критериям бронирования.

"Мы не только производим снаряжение для военных, но и активно помогаем Силам обороны. Наша помощь уже составляет около 80 миллионов гривен. У нас работает более 100 сотрудников, средняя зарплата на предприятии более чем в 1,5 раза превышает среднюю по Украине и мы регулярно платим налоги. Только за девять месяцев 2024 года в бюджет было перечислено 55 миллионов гривен налогов и сборов", — заявил Довгий.

Сообщение основателя "Балистики" Александра Довгого. Фото: скриншот

Ответ Минобороны

Между тем комиссия Минобороны не нашла оснований для того, чтобы предоставить право производителю снаряжения для войска "Баллистика" бронировать рабочих.

Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на ответ Минобороны на запрос издания.

"Согласно действующему порядку, статус критически важного предприятия, предоставляющего право бронирования работников, определяется критериями, утвержденными постановлениями Кабинета министров Украины. По состоянию на сегодня ООО "Баллистика" такого статуса не имеет, о чем Минобороны предоставило официальный ответ на запросы представителей компании", — говорится в сообщении.

Основные причины отказа — отсутствие государственного контракта с Минобороны или ДОТ, согласования на госзаказ в роли соисполнителя, а также отсутствие соответствующих ходатайств от представителей ВСУ. Кроме того, предприятие не находится в управлении Министерства обороны.

В то же время в Министерстве обороны заявили, что "высоко ценят вклад, который частные оборонные предприятия делают для защиты государства".

Напомним, чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна отвечать по меньшей мере трем из семи критериев.

Также Новини.LIVE писали, что, несмотря на приостановку процесса бронирования от мобилизации, часть военнообязанных граждан получит автоматическое продление брони. Речь идет о тех, кто был забронирован еще до 7 мая 2024 года.