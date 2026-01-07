Виплати непрацездатним військовим - проблеми у спілкуванні з лікарями

Військовослужбовець з інвалідністю. Фото: "Трудові ініціативи"

Якщо військовослужбовець, навіть після звільнення з лав ЗСУ, звернувся до лікарів з метою встановлення ступеню втрати працездатності на війні і отримання військової пенсії, початковою датою для майбутніх виплат має стати саме день звернення. Якщо лікарі називають звільненому в запас військовому якісь інші дати, це є неправомірними діями медиків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Лікарський обман і вимога МОЗ

До юристів звернувся громадянин, який внаслідок військової служби втратив працездатність.

Він розповів, що після звільнення з лав ЗСУ прийшов до медичного закладу для оформлення непрацездатності і отримання військової пенсії з інвалідності, але лікар заявив йому, що дата встановлення інвалідності і, відповідно, початку виплат за непрацездатність буде встановлена аж через три місяці після звернення, точніше, за 5 днів до оцінювання стану колишнього військовослужбовця

Чоловік поцікавився, чи законною є така відповідь, і з якого ж моменту починає фіксуватися факт втрати працездатності із відповідними виплатами.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що дата встановлення ступеня втрати працездатності визначається днем первинного звернення особи до закладу охорони здоров’я з метою ініціювання процедури оцінювання, а не датою направлення і не датою фактичного оцінювання.

"Це прямо прописано в пункті 18 наказу МОЗ № 1830/2024 (порядок оцінювання) — якщо виникла затримка з незалежних від особи причин, дата встановлення непрацездатності визначається з дня першого звернення", — підкреслив у відповіді громадянину Айвазян.

За словами юриста, лікар не може встановити дату "за 5 днів до оцінювання", якщо громадянин звернувся до нього раніше.

Грубі порушення з боку лікарів

Юрій Айвазян розповів, що лікарі не мають права як вимагати повторні обстеження без обґрунтування, так і ставити дату оцінювання як дату встановлення інвалідності.

"А затягування направлення на оцінювання — це є грубе порушення процедури", — підкреслив адвокат.

Тож, попри усі неправомірні заяви лікарів, датою встановлення втрати працездатності згідно із наказом Міністерства охорони здоров’я фіксується день звернення військового чи звільненого із лав ЗСУ до медичного закладу.

