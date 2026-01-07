Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты по нетрудоспособности — как врачи обманывают военных

Выплаты по нетрудоспособности — как врачи обманывают военных

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 05:42
Выплаты нетрудоспособным военным - проблемы в общении с врачами
Военнослужащий с инвалидностью. Фото: "Трудові ініціативи"

Если военнослужащий, даже после увольнения из рядов ВСУ, обратился к врачам с целью установления степени утраты трудоспособности на войне и получения военной пенсии, начальной датой для будущих выплат должен стать именно день обращения. Если врачи называют уволенному в запас военному какие-то другие даты, это является неправомерными действиями медиков.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Врачебный обман и требование Минздрава

К юристам обратился гражданин, который вследствие военной службы потерял трудоспособность.

Он рассказал, что после увольнения из рядов ВСУ пришел в медицинское учреждение для оформления нетрудоспособности и получения военной пенсии по инвалидности, но врач заявил ему, что дата установления инвалидности и, соответственно, начала выплат за нетрудоспособность будет установлена аж через три месяца после обращения, точнее, за 5 дней до оценивания состояния бывшего военнослужащего

Мужчина поинтересовался, законен ли такой ответ, и с какого же момента начинает фиксироваться факт потери трудоспособности с соответствующими выплатами.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что дата установления степени утраты трудоспособности определяется днем первичного обращения лица в учреждение здравоохранения с целью инициирования процедуры оценки, а не датой направления и не датой фактического оценивания.

"Это прямо прописано в пункте 18 приказа Минздрава № 1830/2024 (порядок оценивания) — если возникла задержка по независящим от лица причинам, дата установления нетрудоспособности определяется со дня первого обращения", — подчеркнул в ответе гражданину Айвазян.

По словам юриста, врач не может установить дату "за 5 дней до оценивания", если гражданин обратился к нему раньше.

Грубые нарушения со стороны врачей

Юрий Айвазян рассказал, что врачи не имеют права как требовать повторные обследования без обоснования, так и ставить дату оценивания как дату установления инвалидности.

"А затягивание направления на оценку — это грубое нарушение процедуры", — подчеркнул адвокат.

Поэтому, несмотря на все неправомерные заявления врачей, датой установления утраты трудоспособности согласно приказу Министерства здравоохранения фиксируется день обращения военного или уволенного из рядов ВСУ в медицинское учреждение.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы суммы выплат для военных, которые получили инвалидность во время боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, получат ли какие-то выплаты граждане, которые получили инвалидность на военных сборах.

выплаты ВСУ инвалидность врачи военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации