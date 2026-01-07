Выплаты нетрудоспособным военным - проблемы в общении с врачами

Военнослужащий с инвалидностью. Фото: "Трудові ініціативи"

Если военнослужащий, даже после увольнения из рядов ВСУ, обратился к врачам с целью установления степени утраты трудоспособности на войне и получения военной пенсии, начальной датой для будущих выплат должен стать именно день обращения. Если врачи называют уволенному в запас военному какие-то другие даты, это является неправомерными действиями медиков.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Врачебный обман и требование Минздрава

К юристам обратился гражданин, который вследствие военной службы потерял трудоспособность.

Он рассказал, что после увольнения из рядов ВСУ пришел в медицинское учреждение для оформления нетрудоспособности и получения военной пенсии по инвалидности, но врач заявил ему, что дата установления инвалидности и, соответственно, начала выплат за нетрудоспособность будет установлена аж через три месяца после обращения, точнее, за 5 дней до оценивания состояния бывшего военнослужащего

Мужчина поинтересовался, законен ли такой ответ, и с какого же момента начинает фиксироваться факт потери трудоспособности с соответствующими выплатами.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что дата установления степени утраты трудоспособности определяется днем первичного обращения лица в учреждение здравоохранения с целью инициирования процедуры оценки, а не датой направления и не датой фактического оценивания.

"Это прямо прописано в пункте 18 приказа Минздрава № 1830/2024 (порядок оценивания) — если возникла задержка по независящим от лица причинам, дата установления нетрудоспособности определяется со дня первого обращения", — подчеркнул в ответе гражданину Айвазян.

По словам юриста, врач не может установить дату "за 5 дней до оценивания", если гражданин обратился к нему раньше.

Грубые нарушения со стороны врачей

Юрий Айвазян рассказал, что врачи не имеют права как требовать повторные обследования без обоснования, так и ставить дату оценивания как дату установления инвалидности.

"А затягивание направления на оценку — это грубое нарушение процедуры", — подчеркнул адвокат.

Поэтому, несмотря на все неправомерные заявления врачей, датой установления утраты трудоспособности согласно приказу Министерства здравоохранения фиксируется день обращения военного или уволенного из рядов ВСУ в медицинское учреждение.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы суммы выплат для военных, которые получили инвалидность во время боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, получат ли какие-то выплаты граждане, которые получили инвалидность на военных сборах.