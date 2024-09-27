Грошова допомога контрактникам в Україні — скільки платять у 2024 році

Військові з документами. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними Силами України (ЗСУ), можуть отримати одноразову допомогу. Виплата здійснюється після вступу в силу контракту, призначення на посаду та початку виконання обов'язків.

Про те, скільки платять за укладення контракту із ЗСУ, розповідає ТСН.

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Виплати контрактникам в Україні

В Україні розмір допомоги контрактникам залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який щорічно затверджується в державному бюджеті станом на 1 січня. У 2024 році прожитковий мінімум становить 3 028 гривень.

Таким чином, уклавши контракт, військовослужбовці можуть отримати:

особи рядового складу — вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 24 224 гривні;

особи сержантського і старшинського складу — дев’ять прожиткових мінімумів, що дорівнює 27 252 гривням;

особи офіцерського складу — десять прожиткових мінімумів, або 30 280 гривень.

Хто може отримати одноразову допомогу

Виплата надається військовослужбовцям:

рядового складу, призначеним на посади строком на 3 роки;

сержантського та старшинського складу, призначеним на 3 роки і більше;

офіцерського складу, призначеним на 1 рік і більше;

тим, хто підписав контракт на 5 років і більше, зокрема серед сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів за державним замовленням, за умови виконання обов’язків за цими посадами.

Для отримання допомоги потрібно подати рапорт на ім’я командира.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на жовтень 2024 року не передбачено змін у заробітній платні військовослужбовців. Розмір грошової винагороди залишатиметься незмінним як мінімум до кінця року.

Ми також писали, що розмір компенсації за загибель військовослужбовців Сил оборони України під час воєнного стану залишається незмінним і становить 15 млн грн. Однак, родичі окремих загиблих отримають виплату в розмірі 2,27 млн грн.