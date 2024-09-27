Денежная помощь контрактникам в Украине — сколько платят в 2024 году

Военные с документами. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, подписывающие контракт с Вооруженными Силами Украины (ВСУ), могут получить одноразовую помощь. Выплата производится после вступления в силу контракта, назначения на должность и начала исполнения обязанностей.

О том, сколько платят за заключение контракта с ВСУ, рассказывает ТСН.

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Выплаты контрактникам в Украине

В Украине размер пособия контрактникам зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, который ежегодно утверждается в государственном бюджете на 1 января. В 2024 году прожиточный минимум составляет 3 028 гривен.

Таким образом, заключив контракт, военнослужащие могут получить:

лица рядового состава — восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 24 224 гривны;

лица сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов, что составляет 27 252 гривны;

лица офицерского состава — десять прожиточных минимумов, или 30 280 гривен.

Кто может получить единовременную помощь

Выплата предоставляется военнослужащим:

рядового состава, назначенным на должности сроком 3 года;

сержантского и старшинского состава, назначенного на 3 года и более;

офицерского состава, назначенного на 1 год и более;

тем, кто подписал контракт на 5 лет и более, в том числе среди сержантского и старшинского состава, а также офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений по государственному заказу при условии выполнения обязанностей по этим должностям.

Для получения помощи следует подать рапорт на имя командира.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на октябрь 2024 года не предусмотрены изменения в заработной плате военнослужащих. Размер денежного вознаграждения будет оставаться неизменным как минимум до конца года.

Мы также писали, что размер компенсации за гибель военнослужащих Сил обороны Украины во время военного положения остается неизменным и составляет 15 млн грн. Однако родственники отдельных погибших получат выплату в размере 2,27 млн грн.