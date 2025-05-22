Виплати в ЗСУ - яка сума військовим з інвалідністю

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Після поранення військовослужбовця ЗСУ держава має оплатити йому як усе лікування, так і "бойові" виплати. Крім того, у випадку встановлення інвалідності військовий також має право на державну компенсацію.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовець Збройних сил України, який був поранений під час захисту Батьківщини, має право на цілу низку виплат.

По-перше, це гроші на лікування, які виплачуються протягом 12 місяців з моменту потрапляння у госпіталь.

По-друге, це "бойові" виплати за ті бойові дії, під час яких військовослужбовець і був поранений.

Виплати за інвалідність

Крім того, якщо поранення обертається інвалідністю, то військовий може отримати додаткову компенсацію від держави.

Розмір цієї компенсації залежить від того, яку групу інвалідності буде встановлено військовослужбовцю:

3 група — 757 тисяч гривень;

2 група — 908,4 тисячі гривень;

1 група — 1,2112 мільйона гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які премії виплачують у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати після поранення "бойові" виплати.