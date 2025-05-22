Выплаты в ВСУ - какая сумма военным с инвалидностью

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После ранения военнослужащего ВСУ государство должно оплатить ему как все лечение, так и "боевые" выплаты. Кроме того, в случае установления инвалидности военный также имеет право на государственную компенсацию.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Лечение и боевые

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был ранен во время защиты Родины, имеет право на целый ряд выплат.

Во-первых, это деньги на лечение, которые выплачиваются в течение 12 месяцев с момента попадания в госпиталь.

Во-вторых, это "боевые" выплаты за те боевые действия, во время которых военнослужащий и был ранен.

Выплаты за инвалидность

Кроме того, если ранение оборачивается инвалидностью, то военный может получить дополнительную компенсацию от государства.

Размер этой компенсации зависит от того, какую группу инвалидности будет установлено военнослужащему:

3 группа — 757 тысяч гривен;

2 группа — 908,4 тысячи гривен;

1 группа — 1,2112 миллиона гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какие премии выплачивают в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, как получить после ранения "боевые" выплаты.