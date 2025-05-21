Виплати у ЗСУ - бойові виплати пораненим, як можна отримати

Евакуація пораненого військового. Фото: "Слово і діло"

"Бойові" виплати мають бути виплачені навіть тим військовослужбовцям ЗСУ, які отримали поранення та потрапили у госпіталь. Але у такому випадку військовому треба отримати довідку про обставини поранення.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Яка довідка потрібна для "бойових"

Військовослужбовці, які зазнали поранень, мають право на отримання так званих "бойових" виплат, зароблених під час бойових дій.

"Для цього потрібна довідка про обставини поранення (форма 5)", — наголосили у Міністерстві оборони.

Цю довідку видають у військовій частині, де служить військовослужбовець.

Що має бути у документі

У військовому відомстві пояснили, які саме дані мають бути у довідці.

"У довідці має бути зазначено, що поранення сталося під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини, а також що військовослужбовець був у засобах захисту, не вчиняв правопорушень і не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків", — наголосили у Міноборони.

Без цих даних "бойові" можуть і не нарахувати пораненим військовослужбовцям.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що для мобілізованих хочуть запровадити нові виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є шість додаткових щомісячних виплат військовослужбовцям ЗСУ.