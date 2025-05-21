Выплаты в ВСУ - боевые выплаты раненым, как можно получить

Боевые после ранения — как получить эти выплаты
"Боевые" выплаты должны выплачивать даже тем военнослужащим ВСУ, которые получили ранения и попали в госпиталь. Но в таком случае военному надо получить справку об обстоятельствах ранения.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Какая справка нужна для "боевых"
Военнослужащие, получившие ранения, имеют право на получение так называемых "боевых" выплат, заработанных во время боевых действий.
"Для этого нужна справка об обстоятельствах ранения (форма 5)", — отметили в Министерстве обороны.
Эту справку выдают в воинской части, где служит военнослужащий.
Что должно быть в документе
В военном ведомстве объяснили, какие именно данные должны быть в справке.
"В справке должно быть указано, что ранение произошло при исполнении обязанностей по защите Родины, а также что военнослужащий был в средствах защиты, не совершал правонарушений и не находился под воздействием алкоголя или наркотиков", — отметили в Минобороны.
Без этих данных "боевые" могут и не начислить раненым военнослужащим.
Напомним, мы ранее писали о том, что для мобилизованных хотят ввести новые выплаты.
Добавим, мы сообщали о том, какими являются шесть дополнительных ежемесячных выплат военнослужащим ВСУ.
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