Выплаты в ВСУ - боевые выплаты раненым, как можно получить

Эвакуация раненого военного. Фото: "Слово і діло"

"Боевые" выплаты должны выплачивать даже тем военнослужащим ВСУ, которые получили ранения и попали в госпиталь. Но в таком случае военному надо получить справку об обстоятельствах ранения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Какая справка нужна для "боевых"

Военнослужащие, получившие ранения, имеют право на получение так называемых "боевых" выплат, заработанных во время боевых действий.

"Для этого нужна справка об обстоятельствах ранения (форма 5)", — отметили в Министерстве обороны.

Эту справку выдают в воинской части, где служит военнослужащий.

Что должно быть в документе

В военном ведомстве объяснили, какие именно данные должны быть в справке.

"В справке должно быть указано, что ранение произошло при исполнении обязанностей по защите Родины, а также что военнослужащий был в средствах защиты, не совершал правонарушений и не находился под воздействием алкоголя или наркотиков", — отметили в Минобороны.

Без этих данных "боевые" могут и не начислить раненым военнослужащим.

Напомним, мы ранее писали о том, что для мобилизованных хотят ввести новые выплаты.

Добавим, мы сообщали о том, какими являются шесть дополнительных ежемесячных выплат военнослужащим ВСУ.