Зарплати військовим у жовтні — скільки отримають бійці наступного місяця

Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 жовтня заробітна плата військових не зміниться. Відповідно до чинних правил, розмір винагороди залишатиметься незмінним щонайменше до кінця 2024 року.

Новини.LIVE розповідають, яке грошове забезпечення отримають українські захисники з 1 жовтня 2024 року.

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Скільки платитимуть військовим у жовтні

Згідно з законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і Постановою Кабінету Міністрів № 168, розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців становить:

30 тисяч гривень для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ; 50 тисяч гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Ця надбавка також передбачена для тих, хто потрапив у полон;

для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Ця надбавка також передбачена для тих, хто потрапив у полон; 70 тисяч гривень доплати для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.

Виплати мобілізованим

До кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума включає:

мінімальний оклад солдата-строковика в розмірі 20 тисяч гривень;

оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч гривень.

Ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, військовослужбовці в Україні, що перебувають у тилу, також мають право на грошове забезпечення. Ці виплати можна збільшити шляхом надання винагород.

Ми також писали, що українські військовослужбовці, які звільняються зі служби, отримають виплати у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення. Це правило стосується не лише строкової служби.