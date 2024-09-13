Зарплати військовим у жовтні — скільки отримають бійці наступного місяця

Виплати військовим — скільки платитимуть українським захисникам з 1 жовтня
В Україні з 1 жовтня заробітна плата військових не зміниться. Відповідно до чинних правил, розмір винагороди залишатиметься незмінним щонайменше до кінця 2024 року.
Новини.LIVE розповідають, яке грошове забезпечення отримають українські захисники з 1 жовтня 2024 року.
Скільки платитимуть військовим у жовтні
Згідно з законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і Постановою Кабінету Міністрів № 168, розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців становить:
- 30 тисяч гривень для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;
- 50 тисяч гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Ця надбавка також передбачена для тих, хто потрапив у полон;
- 70 тисяч гривень доплати для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.
Виплати мобілізованим
До кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума включає:
- мінімальний оклад солдата-строковика в розмірі 20 тисяч гривень;
- оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч гривень.
Ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.
Що ще треба знати
Нагадаємо, військовослужбовці в Україні, що перебувають у тилу, також мають право на грошове забезпечення. Ці виплати можна збільшити шляхом надання винагород.
Ми також писали, що українські військовослужбовці, які звільняються зі служби, отримають виплати у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення. Це правило стосується не лише строкової служби.
Читайте Новини.LIVE!