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Выплаты военным — сколько будут платить украинским защитникам с 1 октября

13 сентября 2024 13:16
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты военным в октябре — сколько получат бойцы в следующем месяце
Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 октября заработная плата военных не изменится. Согласно действующим правилам, размер вознаграждения будет оставаться неизменным по меньшей мере до конца 2024 года.

Новини.LIVE рассказывают, какое денежное довольствие получат украинские защитники с 1 октября 2024 года.

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Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета Министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

  • 30 тысяч гривен для тех, кто выполняет боевые (специальные) задания в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;
  • 50 тысяч гривен для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
  • 100 тысяч гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Эта надбавка также предусмотрена для попавших в плен;
  • 70 тысяч гривен доплаты для военных, которые находятся на передовой в течение месяца.

Выплаты мобилизованным

До конца 2024 года минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составит 33 тысяч гривен. Эта сумма включает:

  • минимальный оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч гривен;
  • оклад по воинскому званию в размере 13 тысяч гривен.

Эти выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.

Что еще нужно знать

Напомним, находящиеся в тылу военнослужащие в Украине также имеют право на денежное обеспечение. Эти выплаты можно увеличить путем предоставления вознаграждений.

Мы также писали, что увольняемые со службы украинские военнослужащие получат выплаты в размере 50% от месячного денежного довольствия. Это правило относится не только к срочной службе.

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