Виплати військовим - коли держава не може відмовити у виплаті

Військовослужбовець із сім’єю. Фото: riel.ua

Рішення про виплати родині військового, який потрапив у полон, ухвалює командир військової частини. Він не має права відмовити у виплаті, якщо протягом 15 днів з дня подачі заяви не встановлено факт добровільної здачі у полон, СЗЧ чи дезертирства військового.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Заяву від родини військового, який потрапив у полон, щодо відповідних виплат розглядає командир військової частини, де служив військовослужбовець.

Протягом 15 діб командир частини має розглянути заяву і дати відповідь — причому у випадку відмови вона має бути аргументована.

Коли неможливо відмовити у виплаті

Разом з тим, існує варіант, коли відмовляти у грошовій допомозі родичам військовополоненого неможливо.

Це відбувається у випадку, коли протягом 15 діб з дня подачі заяви відповідні структури не з’ясувалиі в установленому законодавством порядку обставини щодо добровільної його здачі в полон, самовільного залишення військової частини, місця служби або дезертирування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли починають виплачувати гроші для військових.

Додамо, ми повідомляли про нові доплати для військових, їхній розмір і підстави для нарахування.