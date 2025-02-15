Выплаты военным - когда государство не может отказать в выплате

Выплаты семье пленного — когда запрещено отказывать
Решение о выплатах семье военного, попавшего в плен, принимает командир воинской части. Он не имеет права отказать в выплате, если в течение 15 дней со дня подачи заявления не установлен факт добровольной сдачи в плен, СОЧ или дезертирства военного.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты семье пленного — сроки рассмотрения заявления
Заявление от семьи военного, попавшего в плен, о соответствующих выплатах рассматривает командир воинской части, где служил военнослужащий.
В течение 15 суток командир части должен рассмотреть заявление и дать ответ — причем в случае отказа он должен быть аргументирован.
Когда невозможно отказать в выплате
Вместе с тем, существует вариант, когда отказывать в денежной помощи родственникам военнопленного невозможно.
Это происходит в случае, когда в течение 15 суток со дня подачи заявления соответствующие структуры не выяснили в установленном законодательством порядке обстоятельства относительно добровольной его сдачи в плен, самовольного оставления воинской части, места службы или дезертирства.
Напомним, мы ранее писали о том, когда начинают выплачивать деньги для военных.
Добавим, мы сообщали о новых доплатах для военных, их размере и основаниях для начисления.
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