Выплаты военным - когда государство не может отказать в выплате

Военнослужащий с семьей. Фото: riel.ua

Решение о выплатах семье военного, попавшего в плен, принимает командир воинской части. Он не имеет права отказать в выплате, если в течение 15 дней со дня подачи заявления не установлен факт добровольной сдачи в плен, СОЧ или дезертирства военного.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Заявление от семьи военного, попавшего в плен, о соответствующих выплатах рассматривает командир воинской части, где служил военнослужащий.

В течение 15 суток командир части должен рассмотреть заявление и дать ответ — причем в случае отказа он должен быть аргументирован.

Когда невозможно отказать в выплате

Вместе с тем, существует вариант, когда отказывать в денежной помощи родственникам военнопленного невозможно.

Это происходит в случае, когда в течение 15 суток со дня подачи заявления соответствующие структуры не выяснили в установленном законодательством порядке обстоятельства относительно добровольной его сдачи в плен, самовольного оставления воинской части, места службы или дезертирства.

Напомним, мы ранее писали о том, когда начинают выплачивать деньги для военных.

Добавим, мы сообщали о новых доплатах для военных, их размере и основаниях для начисления.