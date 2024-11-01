Виплати родичам полоненного - хто має право та як отпримати

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У Міністерстві оборони пояснили, хто саме із близьких родичів має право на отримання тих коштів, які нараховуватимуться полоненим чи зниклим безвісти військовим. Усі вони отримуватимуть кошти у рівних частинах.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Пріоритет — подружжю

Якщо військовослужбовець потрапив у полон чи зникнув безвісти під час бойових дій, усі виплати, які мають надходити йому, мають право отримати близькі родичі.

Перш за все, таке право має дружина (чоловік) військовослужбовця ЗСУ.

Хто ще має право на гроші для військового

Якщо ж у військового немає дружини (чоловіка), то кошти виплачуються повнолітнім дітям, які проживають разом з ним (нею), чи законним представникам (опікунам, піклувальникам) / усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їхнього віку).

Крім того, на гроші можуть претендувати батьки військового та особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Для усіх цих осіб грошове забезпечення, яке мав отримувати військовий, ділиться у рівних частинах.

Нагадаємо, ми раніше писали, у яких випадках виплати родичам військовослужбовців закінчуються.

Також ми повідомляли про те, які саме виплати зберігаються за військовими, які потрапили у полон.