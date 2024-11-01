Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати рідним полоненого — хто має право на ці кошти arrow

Виплати рідним полоненого — хто має право на ці кошти

1 листопада 2024 06:15
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати родичам полоненного - хто має право та як отпримати
Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Міністерстві оборони пояснили, хто саме із близьких родичів має право на отримання тих коштів, які нараховуватимуться полоненим чи зниклим безвісти військовим. Усі вони отримуватимуть кошти у рівних частинах.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Читайте також:

Пріоритет — подружжю

Якщо військовослужбовець потрапив у полон чи зникнув безвісти під час бойових дій, усі виплати, які мають надходити йому, мають право отримати близькі родичі.

Перш за все, таке право має дружина (чоловік) військовослужбовця ЗСУ.

Хто ще має право на гроші для військового

Якщо ж у військового немає дружини (чоловіка), то кошти виплачуються повнолітнім дітям, які проживають разом з ним (нею), чи законним представникам (опікунам, піклувальникам) / усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їхнього віку).

Крім того, на гроші можуть претендувати батьки військового та особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Для усіх цих осіб грошове забезпечення, яке мав отримувати військовий, ділиться у рівних частинах.

Нагадаємо, ми раніше писали, у яких випадках виплати родичам військовослужбовців закінчуються.

Також ми повідомляли про те, які саме виплати зберігаються за військовими, які потрапили у полон.

родина виплати Міноборони військовослужбовці полонені ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:03 Що означає trick-or-treating під час святкування Гелловіну

07:01 ПриватБанк вводить військових в оману щодо депозитів — скарга

06:54 Мобілізація у листопаді — кого не можуть призвати до ЗСУ

06:50 Вартість долара, євро та злотого сьогодні — НБУ змінив курс

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

06:40 Золото в Україні суттєво здорожчало — ціни на початку листопада

06:37 Що зміниться з листопада — нові правила перетину кордону

06:30 УБД — хто ухвалює рішення про надання статусу

06:30 Ціни на пшеницю — скільки коштує зерно на початку листопада

06:22 Працівник ТЦК не дав сину повістку — що загрожує обом

07:03 Що означає trick-or-treating під час святкування Гелловіну

07:01 ПриватБанк вводить військових в оману щодо депозитів — скарга

06:54 Мобілізація у листопаді — кого не можуть призвати до ЗСУ

06:50 Вартість долара, євро та злотого сьогодні — НБУ змінив курс

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

06:40 Золото в Україні суттєво здорожчало — ціни на початку листопада

06:37 Що зміниться з листопада — нові правила перетину кордону

06:30 УБД — хто ухвалює рішення про надання статусу

06:30 Ціни на пшеницю — скільки коштує зерно на початку листопада

06:22 Працівник ТЦК не дав сину повістку — що загрожує обом

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Text

22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні