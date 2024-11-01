Выплаты родственникам пленного - кто имеет право и как принимать

Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве обороны объяснили, кто именно из близких родственников имеет право на получение тех средств, которые будут начисляться пленникам или пропавшим без вести военным. Все они будут получать денежные средства в равных частях.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Приоритет — супругам

Если военнослужащий попал в плен или пропал без вести во время боевых действий, то все выплаты, которые должны поступать ему, имеют право получить близкие родственники.

Прежде всего, такое право имеет жена (муж) военнослужащего ВСУ.

Кто еще имеет право на деньги для военного

Если же у военного нет жены (мужа), то средства выплачиваются совершеннолетним детям, проживающим вместе с ним (ею), или законным представителям (опекунам, попечителям)/усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста).

Кроме того, на деньги могут претендовать родители военного и лица, находящиеся на содержании военнослужащего.

Для всех этих лиц денежное довольствие, которое должен был получать военный, делится в равных частях.

Напомним, мы ранее писали, в каких случаях выплаты родственникам военнослужащих заканчиваются.

Также мы сообщали о том, какие именно выплаты хранятся за попавшими в плен военными.