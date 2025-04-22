Виплати у Збройних силах України - нарахування пораненим військовим

Виплати пораненим воїнам — як нараховують кошти
Українські військові, які лікуються після поранення на фронті, мають право на виплати від держави. Ці кошти для воїнів, які лікуються в Україні та за кордоном, нараховуються по-різному.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Лікування за кордоном
Військовослужбовці мають право на державні виплати після отриманого поранення і початку лікування.
Дати початку і закінчення лікування обраховуються для тих військовослужбовців, які лікуються в Україні та за кордоном, по-різному.
Так, у направлених на лікування за кордон нарахування коштів починається у день початку та закінчується у день закінчення лікування, які зазначені у виписних епікризах іноземних закладів охорони здоров’я (інших документах, що підтверджують періоди лікування в цих закладах)
Також можуть враховуватися відмітки прикордонних служб про перетин державного кордону.
Ця норма діє для тих, хто почав лікування після 5 жовтня 2023 року.
Лікування в Україні
Якщо ж військовослужбовці лікуються в Україні, то нарахування коштів обмежується тмми днями початку та закінчення лікування, які зазначені у виписних епікризах закладів охорони здоров’я..
Це правило діє для тих військових, які почали лікування після 4 травня 2024 року.
"Військовослужбовцям, які перебували на лікуванні до вищевказаних дат, строк перебування на лікуванні слід обчислювати: за кордоном — з 5 жовтня 2023 року; в межах України — з 4 травня 2024 року", — зазначили у Міноборони.
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