Выплаты в Вооруженных силах Украины - начисления раненым военным

Раненый военнослужащий. Фото: "РБК-Україна"

Украинские военные, которые лечатся после ранения на фронте, имеют право на выплаты от государства. Эти средства для воинов, которые лечатся в Украине и за рубежом, начисляются по-разному.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Лечение за рубежом

Военнослужащие имеют право на государственные выплаты после полученного ранения и начала лечения.

Даты начала и окончания лечения исчисляются для тех военнослужащих, которые лечатся в Украине и за рубежом, по-разному.

Так, у направленных на лечение за границу начисление средств начинается в день начала и заканчивается в день окончания лечения, которые указаны в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения (других документах, подтверждающих периоды лечения в этих учреждениях)

Также могут учитываться отметки пограничных служб о пересечении государственной границы.

Эта норма действует для тех, кто начал лечение после 5 октября 2023 года.

Лечение в Украине

Если же военнослужащие лечатся в Украине, то начисление средств ограничивается тмми днями начала и окончания лечения, которые указаны в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.

Это правило действует для тех военных, которые начали лечение после 4 мая 2024 года.

"Военнослужащим, которые находились на лечении до вышеуказанных дат, срок пребывания на лечении следует исчислять: за рубежом — с 5 октября 2023 года; в пределах Украины — с 4 мая 2024 года", — отметили в Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли были произойти какие-то изменения в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих получает 100 тысяч гривен ежемесячно в 2025 году.