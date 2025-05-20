Виплати у Збройних силах України - виплати після поранення

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Після поранення та початку лікування військовослужбовці ЗСУ мають право на отримання відповідної виплати. Базовий термін виплати пораненим становить 12 місяців, але можна за потреби продовжити дію виплати.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати для поранених військовослужбовців

Військовослужбовці, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право на різноманітні виплати.

Так, військовим надаються додаткові гроші у випадку поранення.

"Якщо військовий отримав поранення, за ним зберігається виплата грошового забезпечення на весь час лікування, але не більше ніж на 12 місяців", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Ці виплати стосуються часу перебування в госпіталі або лікарні, а також періоду лікувальної відпустки.

Коли і як виплати можна продовжити

У деяких випадках лікування пораненого військовослужбовця може тривати довше 12-місячного строку.

У Міноборони пояснили, що навіть у такому випадку можна продовжити отримання виплат.

"Для продовження виплат необхідно пройти ВЛК не пізніше ніж за 4 місяці від початку лікування", — підкреслили у військовому відомстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є шість додаткових виплат для солдатів у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в ЗСУ може отримати одноразову грошову допомогу.