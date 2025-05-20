Выплаты в Вооруженных силах Украины - выплаты после ранения

Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После ранения и начала лечения военнослужащие ВСУ имеют право на получение соответствующей выплаты. Базовый срок выплаты раненым составляет 12 месяцев, но можно при необходимости продлить действие выплаты.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплаты для раненых военнослужащих

Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на различные выплаты.

Так, военным предоставляются дополнительные деньги в случае ранения.

"Если военный получил ранение, за ним сохраняется выплата денежного обеспечения на все время лечения, но не более чем на 12 месяцев", — пояснили в Министерстве обороны Украины.

Эти выплаты касаются времени пребывания в госпитале или больнице, а также периода лечебного отпуска.

Когда и как выплаты можно продолжить

В некоторых случаях лечение раненого военнослужащего может длиться дольше 12-месячного срока.

В Минобороны объяснили, что даже в таком случае можно продолжить получение выплат.

"Для продолжения выплат необходимо пройти ВВК не позднее чем за 4 месяца от начала лечения", — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, мы ранее писали о том, какими являются шесть дополнительных выплат для солдат в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, кто в ВСУ может получить единоразовую денежную помощь.