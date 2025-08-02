Виплати військовослужбовцям - виплати після повернення із СЗЧ

Виплати після повернення із СЗЧ — чи поновлюються вони
Якщо військовослужбовець повернувся із СЗЧ, то йому відновлюють нарахування посадового окладу згідно із останньою займаною до самовільного залишення частини посадою. А премія почне нараховуватися дещо згодом.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виплата посадового окладу
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи поновлюються виплати для військовослужбовця, який повернувся із СЗЧ – і як цей процес відбувається.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що виплати різних видів грошового забезпечення відновлюють по-різному.
"Коли військовослужбовець, який вирішив повернутися на службу, прибуває до батальйону резерву, командир військової частини, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ, протягом 24 годин надсилає до батальйону грошовий атестат", - наголосив юрист.
Щодо посадового окладу, то, підкреслив Айвазян, у наказі про поновлення виплати грошового забезпечення зазначається розмір посадового окладу за останньою займаною посадою, з якої військовослужбовець і здійснив СЗЧ.
Такий оклад і починають нараховувати військовому, якщо його не призначили після СЗЧ на іншу посаду.
Виплата премії
Із щомісячною премією ситуація дещо відрізняється.
"Щомісячна премія не виплачується за місяць, у якому мало місце самовільне залишення військової частини, оскільки це є формою невиходу на службу без поважних причин", — зазначив адвокат.
Але з наступних місяців виплата премії відбуватиметься в повному обсязі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках закінчуються виплати рідні загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця.
Додамо, ми повідомляли про те, якими є підстави для припинення нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!