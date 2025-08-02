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Головна Військова економіка Виплати після повернення із СЗЧ — чи поновлюються вони

Виплати після повернення із СЗЧ — чи поновлюються вони

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 05:35
Виплати військовослужбовцям - виплати після повернення із СЗЧ
Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовослужбовець повернувся із СЗЧ, то йому відновлюють нарахування посадового окладу згідно із останньою займаною до самовільного залишення частини посадою. А премія почне нараховуватися дещо згодом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виплата посадового окладу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи поновлюються виплати для військовослужбовця, який повернувся із СЗЧ – і як цей процес відбувається.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що виплати різних видів грошового забезпечення відновлюють по-різному.

"Коли військовослужбовець, який вирішив повернутися на службу, прибуває до батальйону резерву, командир військової частини, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ, протягом 24 годин надсилає до батальйону грошовий атестат", - наголосив юрист.

Щодо посадового окладу, то, підкреслив Айвазян, у наказі про поновлення виплати грошового забезпечення зазначається розмір посадового окладу за останньою займаною посадою, з якої військовослужбовець і здійснив СЗЧ.

Такий оклад і починають нараховувати військовому, якщо його не призначили після СЗЧ на іншу посаду.

Виплата премії

Із щомісячною премією ситуація дещо відрізняється.

"Щомісячна премія не виплачується за місяць, у якому мало місце самовільне залишення військової частини, оскільки це є формою невиходу на службу без поважних причин", — зазначив адвокат.

Але з наступних місяців виплата премії відбуватиметься в повному обсязі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках закінчуються виплати рідні загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є підстави для припинення нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям ЗСУ.

виплати ЗСУ премія військовослужбовці СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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