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Главная Военная экономика Выплаты после возвращения из СОЧ — возобновляются ли они

Выплаты после возвращения из СОЧ — возобновляются ли они

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 05:35
Выплаты военнослужащим - выплаты после возвращения из СОЧ
Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнослужащий вернулся из СОЧ, то ему восстанавливают начисление должностного оклада согласно последней занимаемой до самовольного оставления части должности. А премия начнет начисляться несколько позже.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплата должностного оклада

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возобновляются ли выплаты для военнослужащего, который вернулся из СОЧ — и как этот процесс происходит.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что выплаты различных видов денежного обеспечения восстанавливают по-разному.

"Когда военнослужащий, который решил вернуться на службу, прибывает в батальон резерва, командир воинской части, из которой военнослужащий совершил СОЧ, в течение 24 часов направляет в батальон денежный аттестат", — отметил юрист.

Что касается должностного оклада, то, подчеркнул Айвазян, в приказе о возобновлении выплаты денежного обеспечения указывается размер должностного оклада по последней занимаемой должности, с которой военнослужащий и совершил СОЧ.

Такой оклад и начинают начислять военному, если его не назначили после СОЧ на другую должность.

Выплата премии

С ежемесячной премией ситуация несколько отличается.

"Ежемесячная премия не выплачивается за месяц, в котором имело место самовольное оставление воинской части, поскольку это является формой невыхода на службу без уважительных причин", — отметил адвокат.

Но со следующих месяцев выплата премии будет происходить в полном объеме.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях заканчиваются выплаты родне погибшего или пропавшего без вести военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, каковы основания для прекращения начисления дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ.

выплаты ВСУ премия военнослужащие СОЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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