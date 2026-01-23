Виплати пораненим військовослужбовцям - тривалість виплати

Військовослужбовці на лікуванні. Фото: "Суспільне"

Якщо військовослужбовець Збройних сил України був поранений і потрапив до лікарні, то чотири місяці він отримуватиме грошову допомогу від держави. Щодо продовження виплат після завершення цього терміну, то тут потрібно мати на руках відповідний документ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Грошова допомога після поранення

Військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення на фронті, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

У Міністерстві оборони пояснили, за яким принципом нараховується ця виплата.

"Військовим виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування", — йдеться у поясненні Міноборони.

Така ж виплата стосується і тих військових, які захворіли під час перебування у лавах ЗСУ.

Термін дії виплат і продовження лікування

Військове відомство зазначило, що ця конкретна виплата не є безстроковою.

Грошова допомога пораненим військовослужбовцям виплачується протягом чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини на лікування.

Та військовий, який лікується довший час, може оформити виплату і після цієї дати, але для цього потрібен спеціальний документ.

"Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії), рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах", — наголошується у поясненні Міноборони.

