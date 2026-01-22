Виплата військовому при звільненні із ЗСУ - чи важлива вислуга років

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України при звільненні можуть отримати одноразову грошову допомогу. У Міноборони пояснили, кому з військових не потрібно мати вислугу років для отримання цієї виплати.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Коли військовослужбовець звільняється

Військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Це стосується усіх військових, крім строковиків.

Розмір виплати становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Для деяких категорій військовослужбовців існує вимога мати вислугу розміром 10 календарних років.

Але, разом з тим, частина військових можуть претендувати на виплату без наявності вислуги.

Кому не потрібна вислуга років

Це, по-перше, ті військовослужбовці, які звільняються з лав ЗСУ за станом здоров’я.

Також це право мають контрактники, які відслужили щонайменше 24 місяці та звільняються після завершення контракту (або 18, якщо цей контракт був продовжений понад встановлені строки).

І, крім того, таке право надається тим військовослужбовцям, які є іноземними громадянами. Вони можуть звільнитися з лав ЗСУ у будь-який момент за власним бажанням.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення з лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які дві основні причини є для звільнення з армії за станом здоров’я.