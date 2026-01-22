Видео
Выплаты при увольнении из ВСУ — когда неважна выслуга лет

Выплаты при увольнении из ВСУ — когда неважна выслуга лет

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 05:52
Выплата военному при увольнении из ВСУ - важна ли выслуга лет
Украинские военнослужащие. Фото: Facebook-страница Генштаба ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины при увольнении могут получить единовременную денежную помощь. В Минобороны объяснили, кому из военных не нужно иметь выслугу лет для получения этой выплаты.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Когда военнослужащий увольняется

Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на получение единовременной денежной помощи.

Это касается всех военных, кроме срочников.

Размер выплаты составляет 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Для некоторых категорий военнослужащих существует требование иметь выслугу в размере 10 календарных лет.

Но, вместе с тем, часть военных могут претендовать на выплату без наличия выслуги.

Кому не нужна выслуга лет

Это, во-первых, те военнослужащие, которые увольняются из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

Также это право имеют контрактники, которые отслужили не менее 24 месяцев и увольняются после завершения контракта (или 18, если этот контракт был продлен сверх установленных сроков).

И, кроме того, такое право предоставляется тем военнослужащим, которые являются иностранными гражданами. Они могут уволиться из рядов ВСУ в любой момент по собственному желанию.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для увольнения из рядов ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие две основные причины есть для увольнения из армии по состоянию здоровья.

выплаты ВСУ иностранцы военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
