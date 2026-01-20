Відео
Додаткова винагорода в ЗСУ — за що скасують у січні

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 05:48
Виплати у ЗСУ - скасування виплат у січні 2026 року
Український військовослужбовець. Фото: 80 ОДШГБр

Військовослужбовці Збройних сил України можуть втратити право на отримання додаткової винагороди. Одними із головних причин є самовільне залишення частини чи відмова виконувати накази командира.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Додаткова винагорода та її скасування

Крім основної зарплати, військовослужбовці мають право на отримання щомісячної додаткової винагороди.

Розмір цієї виплати залежить від того, які завдання виконували військовослужбовці протягом місяця.

Але за певних умов ця додаткова винагорода може бути скасована.

Одна із основних причин скасування цієї виплати — відмова виконувати накази командира.

Коли ще винагороду для військових скасують

Крім того, додаткову винагороду не нараховують тим військовим, які:

  • здійснили СЗЧ;
  • дезертирували;
  • добровільно здались у полон;
  • були усунуті від виконання службових обов’язків чи відсторонені від посади;
  • відбували покарання на гауптвахті.

Також додаткова винагорода не виплачується тим військовим, які вживали алкоголь, наркотичні або психотропні речовини, або здійснили адміністративні чи кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому із військовослужбовців доплатять у січні 13 тисяч гривень.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військовим нарахують гроші у січні 2026 року.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
