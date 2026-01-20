Видео
Україна
Дополнительное вознаграждение в ВСУ — за что отменят в январе

Дополнительное вознаграждение в ВСУ — за что отменят в январе

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 05:48
Выплаты в ВСУ - отмена выплат в январе 2026 года
Украинский военнослужащий. Фото: 80 ОДШГБр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут потерять право на получение дополнительного вознаграждения. Одними из главных причин является самовольное оставление части или отказ выполнять приказы командира.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Дополнительное вознаграждение и его отмена

Кроме основной зарплаты, военнослужащие имеют право на получение ежемесячного дополнительного вознаграждения.

Размер этой выплаты зависит от того, какие задачи выполняли военнослужащие в течение месяца.

Но при определенных условиях это дополнительное вознаграждение может быть отменено.

Одна из основных причин отмены этой выплаты — отказ выполнять приказы командира.

Когда еще вознаграждение для военных отменят

Кроме того, дополнительное вознаграждение не начисляют тем военным, которые:

  • совершили СОЧ;
  • дезертировали;
  • добровольно сдались в плен;
  • были отстранены от выполнения служебных обязанностей или отстранены от должности;
  • отбывали наказание на гауптвахте.

Также дополнительное вознаграждение не выплачивается тем военным, которые употребляли алкоголь, наркотические или психотропные вещества, или совершили административные или уголовные правонарушения.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военнослужащих доплатят в январе 13 тысяч гривен.

Добавим, мы сообщали о том, когда военным начислят деньги в январе 2026 года.

алкоголь выплаты ВСУ дезертир СОЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
