Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты после ранения — сколько они длятся

Выплаты после ранения — сколько они длятся

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 03:38
Выплаты раненым военнослужащим - продолжительность выплаты
Военнослужащие на лечении. Фото: "Суспільне"

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен и попал в больницу, то четыре месяца он будет получать денежную помощь от государства. Относительно продолжения выплат после завершения этого срока, то нужно иметь на руках соответствующий документ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Денежная помощь после ранения

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения на фронте, имеют право на получение денежной помощи от государства.

В Министерстве обороны объяснили, по какому принципу начисляется эта выплата.

"Военным выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения", — говорится в объяснении Минобороны.

Такая же выплата касается и тех военных, которые заболели во время пребывания в рядах ВСУ.

Срок действия выплат и продолжение лечения

Военное ведомство отметило, что эта конкретная выплата не является бессрочной.

Денежная помощь раненым военнослужащим выплачивается в течение четырех месяцев со дня выбытия из воинской части на лечение.

Но военный, который лечится дольше, может оформить выплату и после этой даты, но для этого нужен специальный документ.

"Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях", — отмечается в пояснении Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, какой важный нюанс есть при оформлении выплаты для военнослужащего, который увольняется из армии.

Добавим, мы сообщали о том, за что у военнослужащих могут отменить ежемесячное дополнительное вознаграждение.

выплаты ВСУ лечение ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации