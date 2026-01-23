Выплаты раненым военнослужащим - продолжительность выплаты

Военнослужащие на лечении. Фото: "Суспільне"

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен и попал в больницу, то четыре месяца он будет получать денежную помощь от государства. Относительно продолжения выплат после завершения этого срока, то нужно иметь на руках соответствующий документ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Денежная помощь после ранения

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения на фронте, имеют право на получение денежной помощи от государства.

В Министерстве обороны объяснили, по какому принципу начисляется эта выплата.

"Военным выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения", — говорится в объяснении Минобороны.

Такая же выплата касается и тех военных, которые заболели во время пребывания в рядах ВСУ.

Срок действия выплат и продолжение лечения

Военное ведомство отметило, что эта конкретная выплата не является бессрочной.

Денежная помощь раненым военнослужащим выплачивается в течение четырех месяцев со дня выбытия из воинской части на лечение.

Но военный, который лечится дольше, может оформить выплату и после этой даты, но для этого нужен специальный документ.

"Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях", — отмечается в пояснении Минобороны.

