Виплати для військовослужбовців на оздоровлення - як отримати

Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на одноразову допомогу на оздоровлення. Ці кошти надаються за наказом командира військової частини тоді, коли воїн вибуває у щорічну відпустку чи у другу її частину, якщо він бере відпустку не повністю, а частинами.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Кошти на оздоровлення військових
Військовослужбовці Збройних сил України мають право не тільки на щомісячне грошове забезпечення (зокрема, посадовий оклад чи оклад за звання), а і на додаткові виплати.
До таких додаткових одноразових виплат зараховуються зокрема кошти на оздоровлення. У Міноборони пояснили, коли ці гроші виплачують військовим.
Коли і ким надається допомога на оздоровлення
Ця грошова допомога виплачується військовослужбовцям, коли вони вибувають у щорічну основну відпустку.
Якщо ж військовий бере відпустку частинами, то допомога на оздоровлення надається тоді, коли він іде у другу частину відпустки.
Ці кошти надаються військовослужбовцю на підставі наказу командира військової частини, в якій проходить службу військовий.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому виплачують допомогу в 100% від зарплати.
Також ми повідомляли про те, коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні.
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