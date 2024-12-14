Виплати для військовослужбовців на оздоровлення - як отримати

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на одноразову допомогу на оздоровлення. Ці кошти надаються за наказом командира військової частини тоді, коли воїн вибуває у щорічну відпустку чи у другу її частину, якщо він бере відпустку не повністю, а частинами.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Кошти на оздоровлення військових

Військовослужбовці Збройних сил України мають право не тільки на щомісячне грошове забезпечення (зокрема, посадовий оклад чи оклад за звання), а і на додаткові виплати.

До таких додаткових одноразових виплат зараховуються зокрема кошти на оздоровлення. У Міноборони пояснили, коли ці гроші виплачують військовим.

Коли і ким надається допомога на оздоровлення

Ця грошова допомога виплачується військовослужбовцям, коли вони вибувають у щорічну основну відпустку.

Якщо ж військовий бере відпустку частинами, то допомога на оздоровлення надається тоді, коли він іде у другу частину відпустки.

Ці кошти надаються військовослужбовцю на підставі наказу командира військової частини, в якій проходить службу військовий.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому виплачують допомогу в 100% від зарплати.

Також ми повідомляли про те, коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні.