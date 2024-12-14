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Выплаты на оздоровление военных - как их получить

14 декабря 2024 06:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты для военнослужащих на оздоровление
Деньги для военнослужащих. Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на единовременную помощь на оздоровление. Эти средства предоставляются по приказу командира воинской части тогда, когда воин выбывает в ежегодный отпуск или во вторую его часть, если он берет отпуск не полностью, а по частям.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Средства на оздоровление военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право не только на ежемесячное денежное довольствие (в частности, должностной оклад или оклад за звание), но и на дополнительные выплаты.

К таким дополнительным единовременным выплатам относят в частности средства на оздоровление. В Минобороны объяснили, когда эти деньги выплачиваются военным.

Когда и кем оказывается помощь на оздоровление

Эта денежная помощь выплачивается военнослужащим, когда они выбывают в ежегодный основной отпуск.

Если же военный берет отпуск по частям, то пособие на оздоровление предоставляется тогда, когда он идет во вторую часть отпуска.

Эти средства предоставляются военнослужащему на основании приказа командира воинской части, где проходит службу военный.

Напомним, мы раньше писали о том, кому выплачивают пособие в 100% от зарплаты.

Также мы сообщали о том, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.

ВСУ отпуск военные военнослужащие денежная помощь

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