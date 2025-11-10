Чому підвищення виплат при народженні дитини важливе для на нацбезпеки — думка нардепа

Жінка з новонародженою дитиною. || Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Україні критично низький показник народжуваності. Торік населення країни поповнили лише 170 тисяч дітей, тоді як у 1990 році цей показник сягнув мільйона. Підвищувати виплати на малюків потрібно заради національної безпеки.

Про це в ефірі День.LIVE заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Виплати при народженні дитини

На думку Гончаренка, надання матері, яка народила дитину, 50 тисяч гривень є не лише соціальним кроком, а й питанням нацбезпеки, адже, якщо українці не народжуватимуться, боротися з ворогом буде нікому.

"Наш ворог нікуди не зникає. Якщо нас тут не буде, то й розмовляти нема про що", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, в Україні збільшили розмір державної допомоги при народженні дитини. Від 2026 року платитимуть 50 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що деякі пенсіонери можуть отримати понад п'ять тисяч гривень надбавки до пенсії. Йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Україною.