Почему повышение выплат при рождении ребенка важно для нацбезопасности — мнение нардепа

Женщина с новорожденным ребенком. || Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Украине критически низкий показатель рождаемости. В прошлом году население страны пополнили только 170 тысяч детей, тогда как в 1990 году этот показатель достиг миллиона. Повышать выплаты на малышей нужно ради национальной безопасности.

Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По мнению Гончаренко, предоставление матери, которая родила ребенка, 50 тысяч гривен является не только социальным шагом, но и вопросом нацбезопасности, ведь, если украинцы не будут рождаться, бороться с врагом будет некому.

"Наш враг никуда не исчезает. Если нас здесь не будет, то и разговаривать не о чем", — подчеркнул нардеп.

Напомним, в Украине увеличили размер государственной помощи при рождении ребенка. С 2026 года будут платить 50 тысяч гривен.

