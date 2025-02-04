Виплата за перший контракт - виплата курсантам, яка є умова

Випускники військового вищого навчального закладу. Фото: "АрміяInform"

Випусники військових вишів мають право на отримання грошової допомоги під час підписання першого контракту із ЗСУ. Але це можливо лише після того, як учорашній курсант приступить до виконання обов’язків на тій посаді, на яку його призначили.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Українське військове законодавство передбачає додаткову виплату для військовослужбовців-контрактників.

Ця виплата — це одноразова грошова допомога під час підписання першого контракту із ЗСУ.

Коли випускники військових вишів мають право на виплату

Можливість отримання цієї допомоги залежить від терміну, на який військовослужбовець підписує перший контракт.

Найдовшим контракт має бути у випускників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти — п’ять років.

Крім того, існує ще одна важлива умова, без якої допомогу після підписання першого контракту неможливо отримати.

Учорашній курсант, який закінчив військовий виш, повинен після підписання контракту приступити до виконання обов’язків на тій посаді, на яку був призначений. Якщо ця посада відрізнятиметься — грошова допомога не виплачується.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким буде мінімальне грошове забезпечення бійців ЗСУ у лютому 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про доплати військовослужбовцям, які беруть участь у кіберзахисті України.