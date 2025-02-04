Выплата за первый контракт - выплата курсантам, которая является условием

Выпускники военного высшего учебного заведения. Фото: "АрміяInform"

Выпускники военных вузов имеют право на получение денежной помощи при подписании первого контракта с ВСУ. Но это возможно только после того, как вчерашний курсант приступит к исполнению обязанностей на той должности, на которую его назначили.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Украинское военное законодательство предусматривает дополнительную выплату для военнослужащих-контрактников.

Эта выплата — это единовременная денежная помощь при подписании первого контракта с ВСУ.

Когда выпускники военных вузов имеют право на выплату

Возможность получения этой помощи зависит от срока, на который военнослужащий подписывает первый контракт.

Самым длинным контракт должен быть у выпускников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений — пять лет.

Кроме того, существует еще одно важное условие, без которого помощь после подписания первого контракта невозможно получить.

Вчерашний курсант, окончивший военный вуз, должен после подписания контракта приступить к исполнению обязанностей на той должности, на которую был назначен. Если эта должность будет отличаться — денежная помощь не выплачивается.

Напомним, мы ранее писали о том, каким будет минимальное денежное обеспечение бойцов ВСУ в феврале 2025 года.

Добавим, мы сообщали о доплатах военнослужащим, которые участвуют в киберзащите Украины.