Выплата за первый контракт - выплата курсантам, которая является условием

Выплата за первый контракт курсантам — важное условие
Выпускники военных вузов имеют право на получение денежной помощи при подписании первого контракта с ВСУ. Но это возможно только после того, как вчерашний курсант приступит к исполнению обязанностей на той должности, на которую его назначили.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Деньги за первый контракт с ВСУ
Украинское военное законодательство предусматривает дополнительную выплату для военнослужащих-контрактников.
Эта выплата — это единовременная денежная помощь при подписании первого контракта с ВСУ.
Когда выпускники военных вузов имеют право на выплату
Возможность получения этой помощи зависит от срока, на который военнослужащий подписывает первый контракт.
Самым длинным контракт должен быть у выпускников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений — пять лет.
Кроме того, существует еще одно важное условие, без которого помощь после подписания первого контракта невозможно получить.
Вчерашний курсант, окончивший военный вуз, должен после подписания контракта приступить к исполнению обязанностей на той должности, на которую был назначен. Если эта должность будет отличаться — денежная помощь не выплачивается.
Напомним, мы ранее писали о том, каким будет минимальное денежное обеспечение бойцов ВСУ в феврале 2025 года.
Добавим, мы сообщали о доплатах военнослужащим, которые участвуют в киберзащите Украины.
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