Україна
Виплата за інвалідність воїна — проблеми з термінами

Виплата за інвалідність воїна — проблеми з термінами

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 05:52
Виплати військовим - інвалідність оформлена після звільнення, які можуть бути проблеми
Громадянин подає документи у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Якщо звільнений з лав Збройних сил України військовий не встиг подати документи на інвалідність протягом трьох місяців після звільнення, йому можуть законно відмовити у оформленні виплат. Але за умови наявності форсмажорних обставин через суд можна досягти свого.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Теоретично виплати не буде

До юристів звернувся громадянин, який після звільнення з лав Збройних сил України почав оформлювати інвалідність, отриману в армії.

Чоловік пояснив, що у ЦНАПі йому попередньо відмовили, бо документи надійдуть запізно, після тримісячного терміну після звільнення з армії.

Але, додав громадянин, причиною стало те, що у лікарні через проблеми зі світлом затримали його справу і не оформили усі документи вчасно.

Чи може це слугувати причиною для відмови у інвалідності та відповідних виплатах.

"Так, ЦНАП правий, теоретично Вам можуть відмовити, оскільки інвалідність встановили після спливу трьох місяців з дня звільнення", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

На практиці можна вибити гроші через суд

Але, додав юрист, у такій ситуації громадянин може наполягати на надзвичайних ситуаціях.

"Не Ваша провина в тому, що не було світла", — нагадав Айвазян.

Тому, додав адвокат, справу все ж можна буде завершити позитивно.

"Тож, у разі відмови у виплаті ОГД Ви матимете право оскаржити останню у судовому порядку", — запевнив звільненого військовослужбовця Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на яку суму може розраховувати громадянин, який отримав інвалідність на війні.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надає держава якусь грошову допомогу тим, хто отримав інвалідність на військових зборах.

ЗСУ інвалідність звільнення ЦНАП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
