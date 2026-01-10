Выплаты военным - инвалидность оформлена после увольнения, какие могут быть проблемы

Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если уволенный из рядов Вооруженных сил Украины военный не успел подать документы на инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, ему могут законно отказать в оформлении выплат. Но при условии наличия форсмажорных обстоятельств через суд можно добиться своего.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Теоретически выплаты не будет

К юристам обратился гражданин, который после увольнения из рядов Вооруженных сил Украины начал оформлять инвалидность, полученную в армии.

Мужчина пояснил, что в ЦПАУ ему предварительно отказали, потому что документы поступят поздно, после трехмесячного срока после увольнения из армии.

Но, добавил гражданин, причиной стало то, что в больнице из-за проблем со светом задержали его дело и не оформили все документы вовремя.

Может ли это служить причиной для отказа в инвалидности и соответствующих выплатах.

"Да, ЦПАУ прав, теоретически Вам могут отказать, поскольку инвалидность установили по истечении трех месяцев со дня увольнения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

На практике можно выбить деньги через суд

Но, добавил юрист, в такой ситуации гражданин может настаивать на чрезвычайных ситуациях.

"Не Ваша вина в том, что не было света", — напомнил Айвазян.

Поэтому, добавил адвокат, дело все же можно будет завершить положительно.

"Поэтому, в случае отказа в выплате ОГД Вы будете иметь право обжаловать последнюю в судебном порядке", — заверил уволенного военнослужащего Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, на какую сумму может рассчитывать гражданин, получивший инвалидность на войне.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляет ли государство какую-то денежную помощь тем, кто получил инвалидность на военных сборах.