Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплата за инвалидность воина — проблемы со сроками

Выплата за инвалидность воина — проблемы со сроками

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 05:52
Выплаты военным - инвалидность оформлена после увольнения, какие могут быть проблемы
Гражданин подает документы в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если уволенный из рядов Вооруженных сил Украины военный не успел подать документы на инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, ему могут законно отказать в оформлении выплат. Но при условии наличия форсмажорных обстоятельств через суд можно добиться своего.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Теоретически выплаты не будет

К юристам обратился гражданин, который после увольнения из рядов Вооруженных сил Украины начал оформлять инвалидность, полученную в армии.

Мужчина пояснил, что в ЦПАУ ему предварительно отказали, потому что документы поступят поздно, после трехмесячного срока после увольнения из армии.

Но, добавил гражданин, причиной стало то, что в больнице из-за проблем со светом задержали его дело и не оформили все документы вовремя.

Может ли это служить причиной для отказа в инвалидности и соответствующих выплатах.

"Да, ЦПАУ прав, теоретически Вам могут отказать, поскольку инвалидность установили по истечении трех месяцев со дня увольнения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

На практике можно выбить деньги через суд

Но, добавил юрист, в такой ситуации гражданин может настаивать на чрезвычайных ситуациях.

"Не Ваша вина в том, что не было света", — напомнил Айвазян.

Поэтому, добавил адвокат, дело все же можно будет завершить положительно.

"Поэтому, в случае отказа в выплате ОГД Вы будете иметь право обжаловать последнюю в судебном порядке", — заверил уволенного военнослужащего Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, на какую сумму может рассчитывать гражданин, получивший инвалидность на войне.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляет ли государство какую-то денежную помощь тем, кто получил инвалидность на военных сборах.

ВСУ инвалидность увольнение ЦПАУ военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации