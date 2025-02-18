Винагорода військовослужбовцям лютий 2025 - що нового та хто отримає

Українські військовослужбовці. Фото: "АрміяInform"

Українські військові, які перебувають у складі підрозділів забезпечення, мають право на додаткову винагороду за умови роботи в зоні бойових дій. Мінімальний розмір винагороди таким військовослужбовцям - 30 тисяч гривень.

Про це повідомлялося на сайті Міністерства оборони України.

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Винагорода підрозділам забезпечення

Військовослужбовці ЗСУ, які проходять військову службу у зоні ведення бойових дій, мають право на додаткову винагороду за увесь час перебування на вказаній території.

Це стосується не тільки тих військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях, а й тих, хто служить у підрозділах забезпечення.

Для тих додаткова винагорода становить 30 тисяч гривень за повний місяць.

Максимальна сума винагороди

У Міноборони зазначили, що за умови участі військовослужбовців із підрозділів забезпечення у бойових діях, навіть і під час виконання задач із забезпечення, але на лінії бойового зіткнення, їхня винагорода зросте.

У такому випадку сума винагороди за повний місяць зростає до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому з військовослужбовців ЗСУ виплачують винагороду розміром 70 тис. грн за місяць.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є три види додаткової винагороди українським військовим.