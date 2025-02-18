Вознаграждение военнослужащим февраль 2025 - что нового и кто получит

Украинские военнослужащие. Фото: "АрміяInform"

Украинские военные, которые находятся в составе подразделений обеспечения, имеют право на дополнительное вознаграждение при условии работы в зоне боевых действий. Минимальный размер вознаграждения таким военнослужащим — 30 тысяч гривен.

Об этом сообщалось на сайте Министерства обороны Украины.

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Вознаграждение подразделениям обеспечения

Военнослужащие ВСУ, которые проходят военную службу в зоне ведения боевых действий, имеют право на дополнительное вознаграждение за все время пребывания на указанной территории.

Это касается не только тех военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, но и тех, кто служит в подразделениях обеспечения.

Для тех дополнительное вознаграждение составляет 30 тысяч гривен за полный месяц.

Максимальная сумма вознаграждения

В Минобороны отметили, что при условии участия военнослужащих из подразделений обеспечения в боевых действиях, даже во время выполнения задач по обеспечению, но на линии боевого соприкосновения, их вознаграждение возрастет.

В таком случае сумма вознаграждения за полный месяц возрастает до 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военнослужащих ВСУ выплачивают вознаграждение в размере 70 тыс. грн за месяц.

Добавим, мы сообщали о том, какими являются три вида дополнительного вознаграждения украинским военным.