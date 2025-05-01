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Виконавче провадження щодо штрафу ТЦК — коли це можливо

1 травня 2025 05:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф від ТЦК - виконавче провадження щодо порушника
Працівник ТЦК за роботою. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр комплектування має право подати запит на відкриття виконавчого провадження проти порушення військового обліку. Це можливо тільки після того, як порушник не сплатив штраф, накладений ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Громадянин, який порушив правила військового обліку, може бути оштрафований після ухвалення відповідної постанови територіального центру комплектування.

Якщо ж громадянин не сплатить штраф, то проти нього будуть застосовані відповідні санкції.

"Районний ТЦК та СП має право звернутись із заявою про відкриття виконавчого провадження", — йдеться у матеріалі порталу inseinin.

Коли відкривається виконавче провадження

Юристи зазначили, що ТЦК має таке право, але лише у відповідних умовах.

Так, виконавче провадження відкривається тільки після спливу строку, який надається на сплату грошового штрафу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго може тривати процес оскарження штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, куди саме треба звертатися для оскарження штрафу від територіального центру комплектування.

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