Штраф от ТЦК - исполнительное производство в отношении нарушителя

Работник ТЦК за работой. Фото: "АрміяInform"

Территориальный центр комплектования имеет право подать запрос на открытие исполнительного производства против нарушения воинского учета. Это возможно только после того, как нарушитель не оплатил штраф, наложенный ТЦК.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте также:

Штраф и исполнительное производство

Гражданин, нарушивший правила воинского учета, может быть оштрафован после принятия соответствующего постановления территориального центра комплектования.

Если же гражданин не оплатит штраф, то против него будут применены соответствующие санкции.

"Районный ТЦК и СП имеет право обратиться с заявлением об открытии исполнительного производства", — говорится в материале портала inseinin.

Когда открывается исполнительное производство

Юристы отметили, что ТЦК имеет такое право, но только в соответствующих условиях.

Так, исполнительное производство открывается только по истечении срока, который предоставляется на уплату денежного штрафа.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго может длиться процесс обжалования штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, куда именно надо обращаться для обжалования штрафа от территориального центра комплектования.