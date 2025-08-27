Юристи пояснили, чому деяким військовим надходять штрафи від ТЦК і як їх оскаржити

Оформлення штрафу від ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

В Україні фіксується зростання випадків накладення значних штрафів (понад 50 000 гривень) на чинних військовослужбовців, яки виписують ТЦК. Ця проблема викликає серйозне занепокоєння серед захисників, оскільки повідомлення про штрафи надходять через додаток "Дія".

Про ситуацію повідомляє видання Голос Карпат.

Чому надходять такі шалені штрафи

Юристи пояснюють, що причиною таких "космічних" сум можуть бути неточності в базах даних ТЦК та СП або затримки з нарахуванням стягнень.

Причини накладення штрафів:

примусова мобілізація: Військовослужбовець може бути мобілізований до служби до отримання повістки та ознайомлення з постановою про адміністративне правопорушення;

неналежна перевірка баз даних: Добровольці, які вже перебувають на військовій службі, можуть бути помилково оштрафовані через невідповідність даних в реєстрах ТЦК та СП.

Як захиститись від штрафу ТЦК

Згідно з останніми змінами в законодавстві, проходження військової служби є обставиною, яка виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення. Військовослужбовці, які отримали неправомірні штрафи, мають право їх оскаржувати.

Необхідно врахувати:

терміни оскарження: Постанова ТЦК та СП може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту її винесення;

зупинка стягнення: Державний виконавець може продовжувати стягнення, навіть якщо постанова оскаржується.

Попри можливі труднощі, оскарження є єдиним ефективним способом скасувати неправомірні штрафи. Є чимало прикладів, коли військовослужбовці успішно скасовували штрафи та уникнули блокування банківських рахунків.

