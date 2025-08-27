Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Военным поступают огромные штрафы от ТЦК — юристы все объяснили

Военным поступают огромные штрафы от ТЦК — юристы все объяснили

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 06:27
Юристы объяснили, почему некоторым военным поступают штрафы от ТЦК и как их обжаловать
Оформление штрафа от ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В Украине фиксируется рост случаев наложения значительных штрафов (более 50 000 гривен) на действующих военнослужащих, которые выписывают ТЦК. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство среди защитников, поскольку сообщения о штрафах поступают через приложение "Дія".

О ситуации сообщает издание Голос Карпат.

Реклама
Читайте также:

Почему поступают такие огромные штрафы

Юристы объясняют, что причиной таких "космических" сумм могут быть неточности в базах данных ТЦК и СП или задержки с начислением взысканий.

Причины наложения штрафов:

  • принудительная мобилизация: Военнослужащий может быть мобилизован к службе до получения повестки и ознакомления с постановлением об административном правонарушении;
  • ненадлежащая проверка баз данных: Добровольцы, которые уже находятся на военной службе, могут быть ошибочно оштрафованы из-за несоответствия данных в реестрах ТЦК и СП.

Как защититься от штрафа ТЦК

Согласно последним изменениям в законодательстве, прохождение военной службы является обстоятельством, которое исключает производство по делу об административном правонарушении. Военнослужащие, которые получили неправомерные штрафы, имеют право их обжаловать.

Необходимо учесть:

  • сроки обжалования: Постановление ТЦК и СП может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения;
  • остановка взыскания: Государственный исполнитель может продолжать взыскание, даже если постановление обжалуется.

Несмотря на возможные трудности, обжалование является единственным эффективным способом отменить неправомерные штрафы. Есть немало примеров, когда военнослужащие успешно отменяли штрафы и избежали блокировки банковских счетов.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, достаточно ли только реквизитов для уплаты штрафа от ТЦК.

Дия ВСУ штрафы армия ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации