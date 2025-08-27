Юристы объяснили, почему некоторым военным поступают штрафы от ТЦК и как их обжаловать

Оформление штрафа от ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В Украине фиксируется рост случаев наложения значительных штрафов (более 50 000 гривен) на действующих военнослужащих, которые выписывают ТЦК. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство среди защитников, поскольку сообщения о штрафах поступают через приложение "Дія".

О ситуации сообщает издание Голос Карпат.

Почему поступают такие огромные штрафы

Юристы объясняют, что причиной таких "космических" сумм могут быть неточности в базах данных ТЦК и СП или задержки с начислением взысканий.

Причины наложения штрафов:

принудительная мобилизация: Военнослужащий может быть мобилизован к службе до получения повестки и ознакомления с постановлением об административном правонарушении;

ненадлежащая проверка баз данных: Добровольцы, которые уже находятся на военной службе, могут быть ошибочно оштрафованы из-за несоответствия данных в реестрах ТЦК и СП.

Как защититься от штрафа ТЦК

Согласно последним изменениям в законодательстве, прохождение военной службы является обстоятельством, которое исключает производство по делу об административном правонарушении. Военнослужащие, которые получили неправомерные штрафы, имеют право их обжаловать.

Необходимо учесть:

сроки обжалования: Постановление ТЦК и СП может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения;

остановка взыскания: Государственный исполнитель может продолжать взыскание, даже если постановление обжалуется.

Несмотря на возможные трудности, обжалование является единственным эффективным способом отменить неправомерные штрафы. Есть немало примеров, когда военнослужащие успешно отменяли штрафы и избежали блокировки банковских счетов.

