Компенсація за житло військовому - обмеження про продажі

Військовослужбовці Збройних сил України, які служать на контракті, можуть втратити право на компенсацію за піднайом житла. Однією із причин втрати є зумисне погіршення власних житлових умов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це в ефірі "АрміяFM" розповіла юристка громадської організації "Юридична Сотня" Юлія Засоба.

Компенсація за житло і анулювання компенсації

Військовослужбовці Збройних сил України, які проходять військову службу на контрактних умовах, мають право на різноманітні виплати та компенсації.

Це, зокрема, компенсація за піднайом житла, яке військовий має орендувати для себе та своєї родини у населеному пункті, де він проходить службу.

Та, як зазначила Юлія Засоба, не у всіх випадках держава має видати військовому-контрактнику таку компенсацію.

За словами юристки, право на компенсацію втрачається у випадку зумисного чи штучного погіршення житлових умов самим військовослужбовцем.

За які дії компенсацію за піднайом житла скасують

Засоба пояснила, що мають на увазі під "штучним погіршенням житлових умов".

"Компенсація анулюється у разі продажу, дарування, псування власного житла", — наголосила юристка.

Таким чином, якщо військовослужбовець, маючи у населеному пункті, де базується його військова частина, мав житлову нерухомість, але продав чи подарував її, а потім подав заяву на отримання компенсації за піднайом житла, він цю компенсацію не отримає.

