Компенсация за жилье военному - ограничения о продажах

Военнослужащий в жилом помещении. Фото: ukrmilitary.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые служат на контракте, могут потерять право на компенсацию за поднаем жилья. Одной из причин потери является умышленное ухудшение собственных жилищных условий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом в эфире "АрміяFM" рассказала юрист общественной организации "Юридична Сотня" Юлия Засоба.

Компенсация за жилье и аннулирование компенсации

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые проходят военную службу на контрактных условиях, имеют право на различные выплаты и компенсации.

Это, в частности, компенсация за поднаем жилья, которое военный должен арендовать для себя и своей семьи в населенном пункте, где он проходит службу.

Но, как отметила Юлия Засоба, не во всех случаях государство должно выдать военному-контрактнику такую компенсацию.

По словам юриста, право на компенсацию теряется в случае умышленного или искусственного ухудшения жилищных условий самим военнослужащим.

За какие действия компенсацию за поднаем жилья отменят

Засоба объяснила, что имеют в виду под "искусственным ухудшением жилищных условий".

"Компенсация аннулируется в случае продажи, дарения, порчи собственного жилья", — отметила юрист.

Таким образом, если военнослужащий, имея в населенном пункте, где базируется его воинская часть, имел жилую недвижимость, но продал или подарил ее, а затем подал заявление на получение компенсации за поднаем жилья, он эту компенсацию не получит.

