Лейтенант ЗСУ пояснив, чому зарплати військових мають зрости

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Лейтенант третього механізованого батальйону Олександр Косюк пояснив, чому військовим потрібно підняти зарплати. За його словами, було б добре, аби сума виплат сягала 200 тисяч гривень.

Про це Олександр Косюк сказав в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 21 березня.

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"Зі 100 тисяч гривень зарплатні у військових залишається лише половина — все інше іде на спорядження", — зазначив Косюк.

За його словами, сума у розмірі 200 тисяч гривень дозволила б зберігати частину грошей для особистих витрат.

Косюк також розповів, що затримки з виплатами трапляються рідко, а чутки про це — не більше, ніж російське ІПСО.

Нагадаємо, зарплата інструкторів навчальних центрів ЗСУ становить від 15 000 до 30 000 гривень.

Також виплати для солдатів строкової служби суттєво відрізняються від грошового забезпечення, яке отримують мобілізовані до ЗСУ громадяни чи військовослужбовці-контрактники.