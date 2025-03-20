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Надбавки в ЗСУ — яким буде розмір надбавки у квітні

20 березня 2025 07:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Надбавки для військових квітень 2025 - розмір виплат у ЗСУ
Гроші для військовослужбовця ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні надбавки до зарплати. Надбавка за особливості проходження військової служби може становити до 65% від посадового окладу.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Крім основних видів грошового забезпечення, військовослужбовці ЗСУ мають право на отримання різноманітних додаткових виплат — як щомісячних, так і одноразових.

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців входять, зокрема, різноманітні надбавки.

Якими бувають надбавки у ЗСУ

Надбавки можуть нараховуватися з різних підстав.

Зокрема, за:

  • службу в Силах спеціальних операцій;
  • почесні та спортивні звання;
  • донорство тощо.

Розмір надбавки у кожному випадку різний. Найрозповсюдженішою є надбавка за особливості проходження військової служби.

Ця надбавка становить 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто в ЗСУ отримуватиме більше, починаючи з березня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців отримує підйомну виплату.

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