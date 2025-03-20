Надбавки для військових квітень 2025 - розмір виплат у ЗСУ

Надбавки в ЗСУ — яким буде розмір надбавки у квітні
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні надбавки до зарплати. Надбавка за особливості проходження військової служби може становити до 65% від посадового окладу.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Грошове забезпечення українських військових
Крім основних видів грошового забезпечення, військовослужбовці ЗСУ мають право на отримання різноманітних додаткових виплат — як щомісячних, так і одноразових.
До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців входять, зокрема, різноманітні надбавки.
Якими бувають надбавки у ЗСУ
Надбавки можуть нараховуватися з різних підстав.
Зокрема, за:
- службу в Силах спеціальних операцій;
- почесні та спортивні звання;
- донорство тощо.
Розмір надбавки у кожному випадку різний. Найрозповсюдженішою є надбавка за особливості проходження військової служби.
Ця надбавка становить 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто в ЗСУ отримуватиме більше, починаючи з березня 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців отримує підйомну виплату.
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